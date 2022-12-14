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В Беларуси - дефицит лабораторных реагентов

  • 14.12.2022, 17:20
В Беларуси - дефицит лабораторных реагентов

Сдать анализы становится сложнее.

В Беларуси продолжаются проблемы с нехваткой лабораторных реагентов. Телеграм-канал «Белые халаты» пишет, что в медицинской лаборатории «Инвитро»в связи с перебоями в поставке реагентов возникли проблемы с выполнением большого количества исследований. С 13 декабря там не выполняется целый перечень анализов, что отразится на диагностике ряда серьезных заболеваний:

- быстропрогрессирующего гломерулонефрита;

- аутоиммунного поражения почек;

- аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии;

- артритов при ревматических заболеваниях;

- проблем невынашивания.

Сталкивались ли вы в последнее время с проблемами при сдаче анализов?

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