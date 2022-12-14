В Беларуси - дефицит лабораторных реагентов
- 14.12.2022, 17:20
Сдать анализы становится сложнее.
В Беларуси продолжаются проблемы с нехваткой лабораторных реагентов. Телеграм-канал «Белые халаты» пишет, что в медицинской лаборатории «Инвитро»в связи с перебоями в поставке реагентов возникли проблемы с выполнением большого количества исследований. С 13 декабря там не выполняется целый перечень анализов, что отразится на диагностике ряда серьезных заболеваний:
- быстропрогрессирующего гломерулонефрита;
- аутоиммунного поражения почек;
- аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии;
- артритов при ревматических заболеваниях;
- проблем невынашивания.
Сталкивались ли вы в последнее время с проблемами при сдаче анализов?