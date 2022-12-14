Террорист Гиркин: Инициатива полностью отдана в руки ВСУ 14.12.2022, 17:30

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Игорь Стрелков-Гиркин

Военный преступник снова критикует командующего российских войск Суровикина.

Экс-глава донецких террористов, военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин в Telegram описал ситуацию на фронтах войны в Украине.

«Херсонский фронт — перестрелки, снайперские дуэли, в целом — тревожное затишье», — пишет российский террорист.

Российская атака на Угледар, как пишет Гиркин, застопорилась:

— Попытка российских войск продвинуться и пробить лбом долговременную оборону противника — ожидаемо заглохла.

В районе Бахмута ВСУ осуществляет замену потрепанных частей на резервные и свои позиции оставлять не собирается. Аналогичная ситуация — в районе Соледара. На Северском направлении — без изменений.

Также Гиркин рассказал о ситуации на Луганском направлении. Дорога Кременная-Сватово, как пишет террорист, под огневым контролем ВСУ:

— С обеих сторон активно работает артиллерия, а также применяется штурмовая авиация (у ВСУ она тоже есть и весьма активна). Дорога Кременная-Сватово — под огневым контролем ВСУ.

Описывая ситуацию на белорусско-украинской грание, Гиркин говорит об усилении ВСУ на северном направлении:

— На территории Беларуси совершаются активные перемещения российских и белорусских войск с неясными целями (возможна как подготовка наступления, так и отвлечение cил ВСУ на данное направление. Со своей стороны — ВСУ также подтянуло к белорусской границе ряд резервных частей и соединений, позволяющих оказать активное сопротивление при попытке повторения наступательных действий февраля-марта 2022 года.

Военный преступник Гиркин считает, что инициатива на фронтах войны в Украине отдана ВСУ:

— Подход командования ВС РФ к проведению операций при общем командовании генерала Суровикина — не изменился нисколько - продолжаются беcперспективные атаки тактического уровня в лоб на укрепленные позиции ВСУ, в основном— силами подразделений «ЛДНР» и ЧВК. Стратегическая инициатива полностью отдана в руки ВСУ.

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