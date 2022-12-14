Воздушно-приземленные войска 2 Виктория Зубкова

14.12.2022, 17:41

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Оборона российских аэродромов оказалась не менее дырявой, чем оборона крейсера «Москва» и Крымского моста.

США дали «зеленый свет» украинской армии на удары по военным целям, расположенным на территории России.

Об этом в пятницу, 9 декабря, написало британское издание The Times со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне. США теперь, скорее всего, поставят Украине оружие большей дальности.

Это решение стало следствием массированных ракетных атак России по украинской критической инфраструктуре.

«Страх перед эскалацией изменился, — пишет издание. — Сейчас все по-другому. Это потому, что расчеты изменились в результате страданий и жестокости, которым украинцы подвергаются со стороны русских».

Пентагон не будет указывать, как использовать оружие, единственное требование — соблюдение международных законов войны и Женевских конвенций.

Не исключено, что одним из факторов стала реакция РФ, точнее, ее отсутствие, на атаки военных аэродромом в Саратовской и Рязанской областях. 5 декабря в глубокий тыл — за 500–700 км от линии фронта — прилетели модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» и устроили «бавовну» (хлОпок – с укр.). Оборона аэродромов, на одном из которых размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС – носители ядерного оружия, оказалась не менее дырявой, чем оборона флагмана ЧФ ВМФ России крейсера «Москва» и Крымского моста. А 6 декабря подвергся атаке аэродром в Курской области, на территории которого красиво и долго горел нефтенакопитель.

Вендетта

В результате российских террористических атак порядка 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины существенно повреждены, часть полностью разрушена. Все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены, а захваченная российскими войсками Запорожская АЭС не поставляет электроэнергию в сеть.

«Мы должны отдавать себе отчет, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов…», — заявил президент Украины.

Не только США, но и Великобритания будет рассматривать вопрос поставки Украине систем вооружений большей дальности, если Россия продолжит обстреливать гражданских, сообщает в свою очередь Sky News.

«Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые более дальнобойны, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и будут пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше», — в частности, сказал министр обороны Великобритании Бен Воллес, выступая на днях в парламенте.

Теперь возмездие в лице Ту-141 «Стриж» и западного вооружения будет поджидать российских военных не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. В первую очередь это относится к летчикам, которые трусливо обстреливают Украину с территории России и Беларуси, боясь заходить в зону поражения украинского ПВО.

Воздушно-приземленные войска

За девять месяцев полномасштабной войны Россия потеряла 281 самолет, и у Шойгу не могут сильно рисковать. К тому же, ВКС РФ теряют боевую авиацию не только на поле боя — например, за последние три месяца на территории России по разным причинам разбилось шесть самолетов. Одна из катастроф привела к гибели 15 человек, когда 17 октября истребитель Су-34 врезался в жилой дом в Ейске. С учетом санкций против российского ВПК, эти потери невозможно возместить.

Не только самолеты, но и летчики в РФ — «штучный товар».

Например, среди погибших на военном аэродроме «Дягилево» в Рязанской области оказался майор ВКС РФ Евгений Навлютов — пилот стратегического бомбардировщика ТУ-22МЗ, который принимал участие в обстрелах Украины. Подготовка и накопление боевого опыта такого специалиста стоят миллионы долларов, а по факту — бесценны. Смерть настигла пилота, убивавшего украинцев и стиравшего с лица земли украинские города и села, за 500 км от линии фронта.

Раньше с утра выпил — целый день свободен в понедельник-вторник отстрелялся по гражданским объектам в Украине — целую неделю свободен, пока у Шойгу скребут по сусекам ракеты на новую атаку. Но теперь так не будет, о чем прямым текстом говорят в ВСУ.

Как сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, средства ПВО, которые использует Украина, не способны сбивать баллистические ракеты. По его словам, наиболее эффективный метод уничтожения таких ракет — это там, где они находятся.

«Различные виды «бавовны» могут помочь уничтожить эти ракеты», — сказал он, отметив, что «план действий у высшего военно-политического руководства есть» и «партнеры тоже будут помогать Украине».

И это касается не только аэродромов, но и прочих военных объектов на территории России.

Например, в ночь на 13 декабря в Клинцах Брянской области раздались мощные взрывы. Как взволнованно писали местные жители в соцсетях, взрывы были такой силы, что разбудили весь город. В Клинцах в воинской части 12721 дислоцируется подразделение 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Кроме того, гремело в поселке Климово, где расположена центральная база средств связи России – воинская часть 47144.

И это ведь только тизер. Но скоро во всех кинотеатрах на территории России «Бавовна или приключения Ту-141».

Виктория Зубкова, planeta.press

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