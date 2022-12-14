За рулем в Минске задержали сильно пьяного военного 4 14.12.2022, 17:50

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У него в крови было 2,10 промилле.

В Минске 10 декабря задержали сильно пьяного водителя. Оказалось, что за рулем автомобиля — военнослужащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

У него в крови было 2,10 промилле.

14 декабря ГАИ приехала в часть, где служит военный, чтобы рассмотреть его дело.

Водителя признали виновным, назначили 200 базовых величин (6400 рублей) штрафа и запретили пять лет садится за руль.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Солигорском районе пьяного водителя пришлось останавливать с помощью «ежа».

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