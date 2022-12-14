Синоптики предупредили белорусов о сильных снегопадах и дожде 14.12.2022, 17:51

3,590

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности.

В Беларуси на 15 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада, пишет ogoda.by.

В стране ожидается облачная погода, ночью с прояснениями.

По информации синоптиков, ночью по южной половине Беларуси, а утром и днем на большей части территории страны ожидается снег. Кроме того, по юго-востоку – мокрый снег, дождь.

Утром 15 декабря по восточной половине Беларуси прогнозируется сильный снег, местами возможна метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет преобладать южный, днем с переходов на западный умеренный. А вот по востоку страны возможен порывистый и местами сильный порывистый.

Ночью температура воздуха составит от -6 до -12 градусов, днем – от -1 до -6 градусов, по югу Беларуси – от 0 до +1 градуса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».