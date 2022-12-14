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Украинские десантники показали штурм российских позиций под Бахмутом

  • 14.12.2022, 17:55
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Украинские десантники показали штурм российских позиций под Бахмутом

Около десятка захватчиков было ликвидировано.

Штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, вместе с другими подразделениями разгромили российских оккупантов и заняли вражеские позиции у Бахмута. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 71-й ОЕБр.

- Сначала укрепления оккупантов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские позиции осторожно зашли десантники. Они и завершили окончательное сопротивление российских оккупантов. В общем, было уничтожено около десятка захватчиков, - указали защитники Украины.

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