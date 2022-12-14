Россия начала продавать нефть в Индию в убыток 2 14.12.2022, 18:08

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Санкции разоряют сырьевую экономику РФ.

Попытка развернуть экспорт на восток, чтобы показать «кузькину мать» санкциям, продолжает разорять сырьевую экономику России, пишет Finanz.

Вслед за угольными компаниями и металлургами, которые еще летом столкнулись с «отрицательной рентабельностью» поставок на азиатские рынки, в минус начала работать нефтяная промышленность - главный источник экспортных доходов для страны.

Поставки нефти в Индию, которая стала крупнейшим покупателем российских баррелей и забирает треть объемов, что танкеры вывозят из морских портов РФ, в декабре стали убыточными для российских компаний, сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах.

После введения европейского эмбарго и «потолка цен» индийские покупатели стали требовать увеличения скидок на Urals - основной сорт российской нефти, на который приходится 60% экспорта.

Если в октябре Индия закупала Urals на $5-8 дешевле Brent, то на декабрьские поставки скидки достигают $12-15. С учетом расходов на транспортировку, которые достигают $11-19 долларов для западных портов России, фактические доходы нефтяных компаний составляют $40-45 за баррель, говорят источники Reuters.

Но в реальности и этих денег нефтяники не видят: от $20 до $30 за баррель они дают бюджету в виде налога на добычу полезных ископаемых, еще $6 за баррель забирает государство в виде экспортной пошлины на нефть. Наконец, $5,5-6 доллара стоит прокачка нефти с узлов учета в Западной Сибири до портов Балтийского моря

Как итог: экспортная выручка нефтекомпаний РФ при поставках сырья в Индию для декабрьских грузов на Балтике приблизилась к себестоимости добычи или даже опустилась ниже, говорят источники Reuters.

По итогам ноября Россия отправила в Индию по меньшей мере 3,7 миллиона тонн Urals, или 54% нефти, вывезенной танкерами из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. Обогнав Ирак, Россия стала крупнейшим поставщиком для индийских НПЗ, отправляя в страну почти 1 млн баррелей в сутки.

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