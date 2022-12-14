Психолог назвала четыре верных признака трудоголизма 14.12.2022, 18:13

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Для некоторых людей работа заменяет алкоголь.

Напряженные отношения с близкими могут указывать на патологическую зависимость от работы, заявила в беседе с изданием «Доктор Питер» психолог Олеся Лупак.

«У трудоголика появляется зависимость от работы. Он не может не работать и при этом чувствовать себя спокойно и хорошо. Ему как будто постоянно нужно чем-то заниматься <…> иначе ему плохо», — объяснила специалист.

Она добавила, что по этой причине трудоголик и уходит в работу — так же, как некоторые люди начинают злоупотреблять, например, алкоголем или переедать.

Среди проявлений патологической зависимости от работы эксперт назвала постоянную неконтролируемую деятельность, неумение отдыхать, сопряженное с чувством вины, отсутствие насыщенной социальной жизни и напряженные отношения с родственниками. Все это грозит сильнейшим выгоранием и внутренним перенапряжением, предупредила Лупак.

«В какой-то момент человек остается без важных для него людей, без социальных связей, без привычных вещей, которые раньше его радовали. Когда он оглядывается назад, то начинает сожалеть о прошлом», — пояснила психолог.

Она также добавила, что все это может привести к депрессии, если вовремя не остановиться. Специалист посоветовала трудоголикам признать проблему и обратиться за психологической помощью к специалисту, который работает с такими проблемами. Если же это невозможно, то необходимо уделять внимание тому, что радует, но ни в коем случае не еде.

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