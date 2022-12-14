В России начали продавать украинские паспорта 1 14.12.2022, 18:16

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Русские хотят стать украинцами.

Российские проекты «Можем объяснить» и «Полигон медиа» обнаружили объявление о продаже украинских загранпаспортов на сайте Avito.ru.

Как выяснили журналисты, серийный номер на документе, который продавцы отправляют покупателям в качестве подтверждения, принадлежит Луганской области. Таким образом россияне пытаются выехать в Европу.

«Спрос небольшой, но он есть», — утверждают анонимные продавцы украинских паспортов.

Они сообщили МО, что оформление украинского загранпаспорта стоит 80 тысяч российских рублей — это $1243.

«Скорее всего, бланки и оборудование оформления биометрических паспортов были украдены из Херсонской области. Но украинское правительство зафиксировало номера утерянных бланков для паспортов и передало их европейским правительства, так что эти паспорта работать не будут», — рассказал журналистам источник в администрации Херсонской области.

С 2017 года между Украиной и ЕС действует безвиз.

Кроме того, с украинским паспортом можно поехать в Азербайджан, Албанию, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Армению, Грузию, Израиль и Казахстан.

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