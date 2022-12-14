На сколько частей белорусы могут разделить трудовой отпуск?
- 14.12.2022, 18:19
Объяснили в Минтруда.
По общему правилу трудовой отпуск по договоренности между работником и нанимателем можно разделить на две части, рассказали в департаменте госинспекции труда при Минтруда.
«При этом если разделение на большее количество частей трудового отпуска предусмотрено коллективным договором, соглашением, то в этом случае работник по договоренности с нанимателем может разделить свой трудовой отпуск более чем на 2 части», — пишут в сообщении организации.
Обязательным условием является то, что одна из частей трудового отпуска должна быть не меньше 14 календарных дней.
Административная ответственность — штраф от 64 до 640 рублей (от 2 до 20 базовых величин) — предусмотрен для нанимателей за нарушение порядка предоставления трудовых отпусков.