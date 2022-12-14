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Саакашвили отказался от голодовки через несколько часов после ее объявления

  • 14.12.2022, 19:06
Саакашвили отказался от голодовки через несколько часов после ее объявления
Михаил Саакашвили

Он заявил, что изменить решение его убедили депутаты Европарламента.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от голодовки, о которой объявил несколько часов назад. Об этом он заявил в письме, которое журналистам зачитал адвокат Вахтанг Барамашвили, пишет «Новости-Грузия».

Саакашвили 14 декабря объявил о третьей за время пребывания под арестом в Грузии голодовке, требуя возможности принимать участие в судебных заседаниях (сегодня второй раз подряд заседание по его делу было перенесено, а пенитенциарная служба заявила, что участие Саакашвили в нем по видео связи якобы технически невозможно).

По словам Саакашвили, изменить решение его убедили депутаты Европарламента.

«Европарламентарии категорически просят меня прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, будто я сам причиняю себе вред», – говорится в письме политика.

Саакашвили подчеркивает, что «болен не потому, что не ел специально, а потому что отравлен». Он заявляет, что «много месяцев был жертвой неправильного лечения».

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