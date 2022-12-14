Случайный прохожий спас мать с двумя детьми из горевшей квартиры в Житковичах 14.12.2022, 19:10

Подробности случившегося рассказали в МЧС.

В Житковичах случайный прохожий спас мать с двумя детьми из горевшей квартиры в многоэтажке в Житковичах. Об этом рассказали в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

В ведомстве сообщили, что звонок о пожаре в двухкомнатной квартире в Житковичах, которая расположена по улице Социалистической, поступил 13 декабря в 13.02.

До приезда спасателей проходивший мимо дома Вячеслав Болдин спас мать и ее двух дочерей – 2015 и 2020 годов рождения.

По словам мужчины, он услышал громкий голос, а затем увидел в окне женщину с ребенком. И добавил, что сразу же понял, что им необходима помощь.

- Забежал в дом, открыл дверь.

Мужчина сообщил, что задымление было очень сильное. Ему пришлось упасть на колени, и он начал ползать по квартире в поисках ребенка.

Когда он заметил место горения, то скинул рабочий бушлат в очаг для того, чтобы немного прибить огонь.

- Затем пошел назад за матерью и вторым ребенком.

Он сказал, что на ощупь смог найти старшего ребенка и вытащил ее к соседке. В другой комнате он забрал с рук женщины девочку. И они все вместе вышли в квартиру соседки.

Врачи скорой медицинской помощи доставили мужчину и мать с двумя девочками в Житковичскую центральную районную больницу. Сообщается, что старшая девочка была доставлена в Минск для дальнейшего лечения – у нее сильные ожоги. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар. По информации ведомства, огонь повредил имущество в комнате, были закопчены потолки и стены.

На текущий момент рассматриваемой причиной пожара является детская шалость с огнем, в частности со спичками.

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