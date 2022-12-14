Спецоперация Грузинского легиона: подразделение «Вагнера» уничтожено под Бахмутом 2 14.12.2022, 19:40

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Видео.

Спецназовцы ВСУ из рядов Грузинского легиона заманили в засаду и ликвидировали на подступах к Бахмуту целый отряд российских наемников из ЧВК «Вагнер» – успешную операцию посвятили памяти павших собратьев.

О последних новостях с поля боя под Бахмутом Донецкой области 14 декабря сообщил международный волонтерский проект WarMonitor.

Wagner unit was ambushed and completely eliminated around Bakhmut.



They are also taking huge losses in frontal assaults on fortified positions. — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) December 14, 2022

«Подразделение «Вагнера» попало в засаду и полностью ликвидировано в районе Бахмута. Они (россияне – ред.) также несут огромные потери в лобовых штурмах укрепленных позиций», – говорится в сообщении.

При этом обозреватели ссылаются на видео, обнародованное в этот же день, 14 декабря бойцами Грузинского легиона ВСУ.

On behalf of the fallen Georgian heroes, the SOF team of the Georgian Legion conducted an operation near Bakhmut and destroyed an entire unit of the Wagner group.



Glory to the Heroes! 🇬🇪🇺🇦 pic.twitter.com/MhPhT52Bcp — Visioner (@visionergeo) December 14, 2022

На видео чувствительного содержания можно увидеть тела более 10 уничтоженных в ходе боя в лесопосадке «вагнеровцев».

«Отряд специальных операций Грузинского легиона провел эту операцию во имя Джамбулата Хоперия, который героически погиб на войне, и других грузинских воинов. Пусть враг и каждый поймет, что за кровь грузинских воинов никогда не будет пощады. Да здравствует достоинство!», – подписали кадры на фейсбук-странице подразделения.