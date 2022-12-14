БелЖД начала оформлять билеты нового образца 3 14.12.2022, 19:47

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Как они выглядят.

Белорусская железная дорога с 14 декабря начала оформлять билеты на поезда нового образца на всех вокзалах, кроме минского, сообщили в пресс-службе перевозчика. Билеты, похожие на обычные чеки, выдаются для поездок внутри страны.

Оформление проездных документов нового образца началось на всех вокзалах страны, кроме станции «Минск-Пассажирский».

Сейчас предусмотрен переходный период, в течение которого будут выдавать как билеты новой формы, так и бланки действующего образца. Постепенно новая технология будет внедрена во всех пунктах продаж билетов БелЖД.

Напомним, с октября Белорусская железная дорога начала переход на новую технологию оформления билетов на поезда с нумерованными местами. Вместо привычных светло-оранжевых прямоугольников на тисненой бумагой они теперь выглядят почти как обычные чеки. Зато в БелЖД пообещали, что информация на билетах новой формы станет более понятной и наглядной, а печататься они будут на износостойкой термобумаге.

Нововведение касается поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса. Билеты на международные поезда останутся такими же, как были раньше.

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