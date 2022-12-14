закрыть
14 декабря 2022, среда, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БелЖД начала оформлять билеты нового образца

3
  • 14.12.2022, 19:47
  • 1,524
БелЖД начала оформлять билеты нового образца

Как они выглядят.

Белорусская железная дорога с 14 декабря начала оформлять билеты на поезда нового образца на всех вокзалах, кроме минского, сообщили в пресс-службе перевозчика. Билеты, похожие на обычные чеки, выдаются для поездок внутри страны.

Оформление проездных документов нового образца началось на всех вокзалах страны, кроме станции «Минск-Пассажирский».

Сейчас предусмотрен переходный период, в течение которого будут выдавать как билеты новой формы, так и бланки действующего образца. Постепенно новая технология будет внедрена во всех пунктах продаж билетов БелЖД.

Напомним, с октября Белорусская железная дорога начала переход на новую технологию оформления билетов на поезда с нумерованными местами. Вместо привычных светло-оранжевых прямоугольников на тисненой бумагой они теперь выглядят почти как обычные чеки. Зато в БелЖД пообещали, что информация на билетах новой формы станет более понятной и наглядной, а печататься они будут на износостойкой термобумаге.

Нововведение касается поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса. Билеты на международные поезда останутся такими же, как были раньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников
Фатальный диагноз Путина
Фатальный диагноз Путина Владимир Фесенко
Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох