ВСУ ударили по оккупантам в Запорожской области и обстреляли вражеские ЗРК 14.12.2022, 20:01

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные 12 декабря нанесли успешный удар по оккупантам в Запорожской области, уничтожена вражеская техника. При этом сегодня, 14 декабря, авиация обстреляла российские ЗРК.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным украинского военного командования, россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

«Подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. Уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются», - подчеркивают в Генштабе.

При этом авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Ракетные войска и артиллерия обстреляли два пункта управления и восемь районов сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по отдельным направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях солдаты РФ обстреляли районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Середина-Буда и Кучеривка в Сумской области и Глубокое, Старица, Новомлынск и Двухлетняя в Харьковской области. Также враг задействовал ударный БПЛА возле Кондратовки Сумской области.

На Купянском направлении танки, минометы, ствольная и реактивная артиллерия обстреляли позиции украинских войск в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении от ударов оккупантов пострадали районы Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ совершили обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Нанесли авиаудар неподалеку от Ступочки.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций украинских войск возле Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении россияне огнем накрыли позиции защитников Украины у Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжили наносить удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

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