В Беларусь прибыли еще два военных эшелона из РФ 7 14.12.2022, 20:16

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иллюстрационное фото

Доставлены уралы, БМП и бензовозы.

Как минимум 60 единиц техники Вооруженных сил РФ перебросили в Беларусь двумя военными эшелонами. Об этом сообщает телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси Live»

По данным издания, первый состав отправился 8 декабря из города Чебаркуль и прибыл 12 декабря на железнодорожную станцию Полонка в Барановичском районе Брестской области.

В составе было 30−40 единиц новых Уралов ВС РФ, которые, по всей видимости, предназначены для снабжения военных ВС РФ, что дислоцируются на полигоне „Обуз-Лесновский“, ближайшем к ЖД-станции Полонка».

Второй эшелон был отправлен со станции Острогожск Воронежской области РФ 11 декабря в 23.43 и прибыл в Полонку в 7.50 утра 14 декабря.

По данным сообщества железнодорожников, всего в эшелоне находилось 26 вагонов-платформ с погруженной на них гусеничной и колесной техникой ВС РФ: 20 Уралов, бензовозы, минимум четыре БМП-2.

Ранее в Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Военно-космических сил РФ. Кроме того, сообщество железнодорожников и «Беларускі Гаюн» писали, что 8 декабря 2022 года в 12.44 со станции Буй (Северная железная дорога) на станцию Заслоново (Минское отделение Белорусской железной дороги) был отправлен воинский эшелон № 963 с погруженными на платформы танками Т-72Б3, в количестве 13 единиц. Состав прибыл на станцию назначения 10 декабря в 2.05. Выгрузка танков была начата 10 декабря в 17.10.

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