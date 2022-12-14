В Турции успешно запустили беспилотный истребитель с украинскими двигателями 3 14.12.2022, 20:30

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Видео.

В Турции успешно провели первое воздушное испытание беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Об этом сообщил совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар.

По его словам, был успешно завершен этап испытаний Bayraktar Kızılelma, который является первым турецким беспилотным самолетом.

Он также поделился видео с испытаний.

Отметим, что на Bayraktar Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании «Мотор Сич». БПЛА способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок - 12 км.

При этом главная способность дрона — вести воздушный бой, для чего он может использовать ракеты «воздух-воздух».

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