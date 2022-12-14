СМИ: Белорусский пилот во время рейса Махачкала — Петербург потерял сознание 1 14.12.2022, 20:37

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Его могут лишить лицензии.

Пилот российской авиакомпании «Победа», гражданин Беларуси, потерял сознание во время рейса Махачкала — Санкт-Петербург. Самолет аварийно вернулся в аэропорт вылета, пишет телеграм-канал «Mash Gor».

Речь идет о рейсе DP 505, летевшем по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург утром 13 декабря. Махачкала — Санкт-Петербург. Сразу после набора высоты второму пилоту стало плохо — это был гражданин Беларуси по имени Александр, сообщает телеграм-канал.

По данным издания, симптомы напоминали приступ эпилепсии: у пилота начались судороги рук и ног, он не отдавал отчета в своих действиях. Борт пришлось аварийно посадить в аэропорту Махачкалы.

По словам самого Александра, на которого ссылается телеграм-канал, такое произошло с ним впервые. Все справки у него также в порядке. Тем не менее следователи подозревают, что мужчина мог скрывать заболевание. В отношении пилота и медперсонала компании, ответственного за предполетный осмотр, начали проверку. Белоруса отстранили от работы и могут лишить лицензии, сообщает «Mash Gor».

Однако телеграм-канал «Авиаторщина» утверждает, что пилот потерял сознание и был доставлен с высокой температурой в инфекционную больницу, где он был помещен на карантин.

«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании также пишет, что пилот находится под наблюдением медиков.

«Командир воздушного судна выполнил все необходимые процедуры в соответствии с правилами выполнения полетов. Угрозы жизни и здоровью клиентов не было», — заявили в пресс-службе «Победы».

Рейс был в итоге выполнен с семичасовым опозданием — самолетом управлял резервный экипаж.

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