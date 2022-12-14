Папа Римский призвал людей экономить на Рождестве и помочь Украине 2 14.12.2022, 20:48

Об этом он сказал на аудиенции в Ватикане.

Папа Римский Франциск призвал людей к «скромному» Рождеству в этом году, а экономленные средства пожертвовать в помощь «страдающему народу Украины».

Об этом он сказал на аудиенции в Ватикане, сообщило 14 декабря Assotiated Press.

Папа заявил: «Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов». Он призвал европейцев сделать Рождество «более скромным», чтобы помочь «людям Украины, которые в этом нуждаются».

«Давайте не будем забывать их. Рождество да, в мире и с Господом, да. Но с украинцами в сердце», – сказал папа римский.

Assotiated Press отметил, что Ватикан регулярно организовывает доставку гуманитарной помощи в Украину.

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