Папа Римский призвал людей экономить на Рождестве и помочь Украине

Папа Римский призвал людей экономить на Рождестве и помочь Украине2
- 14.12.2022, 20:48
Об этом он сказал на аудиенции в Ватикане.
Папа Римский Франциск призвал людей к «скромному» Рождеству в этом году, а экономленные средства пожертвовать в помощь «страдающему народу Украины».
Об этом он сказал на аудиенции в Ватикане, сообщило 14 декабря Assotiated Press.
Папа заявил: «Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов». Он призвал европейцев сделать Рождество «более скромным», чтобы помочь «людям Украины, которые в этом нуждаются».
«Давайте не будем забывать их. Рождество да, в мире и с Господом, да. Но с украинцами в сердце», – сказал папа римский.
Assotiated Press отметил, что Ватикан регулярно организовывает доставку гуманитарной помощи в Украину.