Германия отказывается передавать Украине ЗРК Patriot 11 14.12.2022, 21:02

6,382

Готовность США поставлять Patriot Киеву не изменила позиции Берлина.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на фоне сообщений о готовности США передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot заявила, что Берлин не планирует аналогичных действий. Германия поставляет комплексы Patriot партнеру по НАТО Словакии, а затем поставит их Польше, что же касается Украины, что поддержка этой страны Германией в сфере ПВО ограничивается поставками ЗСУ Gepard и системами ПВО Iris-T SLM, сказала она в среду, 14 декабря, в Берлине, передает DW.

Ламбрехт ответила таким образом на вопрос о том, не изменилась ли позиция Германии по поставкам Patriot Украине на фоне сообщений о том, что эти комплексы могут поставить Киеву США. До сих пор правительство ФРГ аргументировало свое негативное отношение к передаче Patriot Украине тем, что эти комплексы не поставляются Киеву ни одной другой страной НАТО.

Американская телекомпания CNN и газета The New York Times ранее сообщили со ссылкой на источники в Белом доме, что США все же готовы поставлять Украине ЗРК Patriot. В сообщениях отмечалось, что Белый дом еще не принял окончательного решения по данному вопросу, но оно может быть принято уже на этой неделе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».