Священник: Белорусскую Православную Церковь переформатировали полностью под диктатора 8 14.12.2022, 21:08

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Александр Шрамко

фото: Facebook

Церковь фактически стала подразделением государства.

Священник Александр Шрамко в беседе на канале «Обычного утра» рассказал, почему мучают отца Владислава Богомольникова, против которого возбудили уголовное дело, и почему молчит Церковь.

Священник Владислав Богомольников стал широко известен белорусам тем, что отпевал убитого Романа Бондаренко, а также держал голодовку солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком. Богомольникова 100 дней мучили на Окрестина, а потом завели против него уголовное дело. Все это происходит при молчаливом согласии БПЦ, передает «Наша Нiва».

Александр Шрамко считает, что на мучение Богомольникова есть указание сверху.

«Это знаковая фигура. Это может даже какое-то наставление для священников, всех церковных людей, чтобы они знали свое место. Неслучайно выбрали человека с несгибаемой волей, человека уважаемого», — говорит Шрамко.

На вопрос, почему Церковь не реагирует на это, священник ответил, что БПЦ уже стала частью государственной системы.

«С момента, когда был поставлен митрополитом Вениамин во главе церкви, церковь утратила свою субъектность. Она стала придатком государства. Она и раньше была в симбиозе с государством, но все-таки сохраняла субъектность, делала какие-то шаги, не согласованные с властью. Митрополит Павел молебны устраивал, ходил в больницу, посещал избитых людей [во время протестов 2020 года].

После того, как переформатировали Белорусскую Православную Церковь полностью под диктатора и был поставлен человек «свой» для этого диктатора, Церковь фактически стала подразделением государства.

И если кто-то в этом подразделении государства показывает свое лицо, свое несогласие с системой, то это решение намного более [жесткое], чем если бы это был человек не из системы», — говорит священник.

Шрамко приводит в качестве примера преследование силовиков, судей, вышедших из системы после протестов 2020 года и которых «особенно стараются наказать для науки всем остальным».

Священник считает, что так сейчас рассматривают и отца Владислава, что «он предатель для них, предатель системы».

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