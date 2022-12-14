Европарламент одобрил выделение Украине 18 млрд евро макрофина в следующем году 6 14.12.2022, 21:15

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Вето Венгрии окончательно преодолено.

Депутаты Европарламента проголосовали за регламент, позволяющий предоставить Украине пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Вето Венгрии не сработало. Об этом сообщила пресс-служба ЕП.

ЕП по срочной процедуре принял предложенное Евросоветом изменение в регламенте макрофинансовой помощи. Следовательно, 26 государств-членов ЕС могут выступать гарантами займа для Украины, предоставляемой на льготных условиях, но при проведении реформ. Этот заем по планам будет покрывать основные государственные услуги, включая работу больниц, школ и обеспечение жильем.

«Она также призвана помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны России», – говорится в заявлении ЕП.

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