Залужный: Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы

Залужный: Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы1
- 14.12.2022, 21:38
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Украинские защитники прилагают все усилия для стабилизации ситуации на востоке страны.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим американскими вооруженными силами в Европе генералом Кристофером Каволи.
Об этом Залужный сообщил в Facebook.
Главнокомандующий ВСУ проинформировал, что он и Каволи обменялись оценками стратегической обстановки.
«Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы», – сообщил он.