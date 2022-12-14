Залужный: Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы 1 14.12.2022, 21:38

1,622

Валерий Залужный

Украинские защитники прилагают все усилия для стабилизации ситуации на востоке страны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим американскими вооруженными силами в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ проинформировал, что он и Каволи обменялись оценками стратегической обстановки.

«Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы», – сообщил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».