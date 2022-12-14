В Белом доме спрогнозировали предстоящий ход войны в Украине 14.12.2022, 21:48

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О затишье на фронте речь не идет.

В ближайшие месяцы боевые действия в Украине не прекратятся. Такое мнение на брифинге высказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

Несмотря на прогнозы некоторых военных аналитиков по поводу того, что зимние морозы могут вызвать затишье на фронте, в Белом доме не видят такой перспективы.

«Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы», — сообщил он, добавив, что сейчас на передовой в Украине идут активные бои, особенно в Бахмуте и вокруг него.

По его словам, о завершении войны пока речь не идет, равно как и о переговорах с Путиным.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы война закончилась, если не сегодня, то к концу этого года, который быстро приближается. Однако я думаю, что, учитывая то, что мы видим в воздухе и на земле в Украине, трудно ожидать, что она закончится до конца года», — подчеркнул Кирби.

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