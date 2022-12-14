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Беларусь и РФ договорились о полетах авиакомпаний по схеме «треугольник»

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  • 14.12.2022, 22:00
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Беларусь и РФ договорились о полетах авиакомпаний по схеме «треугольник»

Что это значит.

Беларусь и Россия установили частоту полетов между Москвой и Минском, а также о разрешении авиакомпаниям летать по схеме «треугольник». Об этом говорится в протоколе консультаций между авиационными властями двух стран, который опубликован «Росавиацией».

Как следует из документа, частота полетов на линии Минск-Москва и обратно составит 63 рейса в неделю для назначенных перевозчиков с начала сезона ИАТА зима-2022/23.

Также стороны договорились снять ограничения на выполнение авиакомпаниями полетов по схеме «треугольник» при выполнении полетов между странами. Последнее означает, что, например «Белавиа» сможет летать из Минска в Москву, далее в третий город России, и возвращаться обратно в Минск. Такие полеты будут считаться на плече Минск-Москва как 0,5 частоты.

Рейсы между столицами Беларуси и России сейчас уполномочены выполнять «Аэрофлот», «Победа» и «Белавиа».

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