Беларусь и РФ договорились о полетах авиакомпаний по схеме «треугольник»1
- 14.12.2022, 22:00
- 4,228
Что это значит.
Беларусь и Россия установили частоту полетов между Москвой и Минском, а также о разрешении авиакомпаниям летать по схеме «треугольник». Об этом говорится в протоколе консультаций между авиационными властями двух стран, который опубликован «Росавиацией».
Как следует из документа, частота полетов на линии Минск-Москва и обратно составит 63 рейса в неделю для назначенных перевозчиков с начала сезона ИАТА зима-2022/23.
Также стороны договорились снять ограничения на выполнение авиакомпаниями полетов по схеме «треугольник» при выполнении полетов между странами. Последнее означает, что, например «Белавиа» сможет летать из Минска в Москву, далее в третий город России, и возвращаться обратно в Минск. Такие полеты будут считаться на плече Минск-Москва как 0,5 частоты.
Рейсы между столицами Беларуси и России сейчас уполномочены выполнять «Аэрофлот», «Победа» и «Белавиа».