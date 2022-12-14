Минэнерго США заявило о главном в XXI веке достижении в термоядерной энергетике 14.12.2022, 22:35

Достижение приблизит мир к возможности создания обильного источника безуглеродной энергии.

Ученые Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии (США) впервые добились того, что при реакции термоядерного синтеза было произведено больше энергии, чем затрачено. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории 13 декабря.

Исследователи назвали это «одним из самых впечатляющих научных достижений XXI века».

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что такое достижение укрепит «национальную безопасность» и приблизит мир к возможности создания обильного источника безуглеродной энергии в будущем.

«Это как будто в наш набор инструментов для построения экономики чистой энергии положили дрель... Сегодня мы говорим миру: Америка совершила огромный научный прорыв, который произошел благодаря тому, что мы инвестировали в наши национальные лаборатории и фундаментальные исследования. И завтра мы продолжим работать над будущим, частично основанным на термоядерной энергии», – сообщила она.

Возглавляющая инициативу Лаборатории по инерционной термоядерной энергии Тэмми Ма рассказала, что находилась в Международном аэропорту Сан-Франциско, ожидая посадки на самолет в Вашингтон, когда ей позвонили и рассказали о возгорании.

«Мне позвонил мой босс и сказал: «Кажется, у нас загорелось», – и я расплакалась. Я прыгала в зале ожидания, слезы текли по моему лицу», – рассказала Ма.

Советник Белого дома по науке Арати Прабхакар отметил, что ученые прошли десятилетия неудач, чтобы достичь результата.

«Они никогда не упускали из виду эту цель, и я думаю, что это потрясающий пример того, чего действительно можно достичь упорством», – сказал он.

Как объяснил CNN, ядерный синтез – это искусственный процесс, который воспроизводит ту же энергию, которая питает солнце. Он происходит, когда два или более атома сливаются в один – процесс, который генерирует огромное количество энергии в виде тепла.

Ученые всего мира десятилетиями изучают ядерный синтез, чтобы создать новый источник энергии без ядерных отходов, отметил телеканал.

Проблема использования термоядерной энергии заключается в том, чтобы поддерживать ее достаточно долго, чтобы она могла питать электрические сети и системы отопления по всему миру, говорится в материале CNN. Телеканал отметил, что достижение ученых – это большое дело, но необходимо еще работать, чтобы уметь производить достаточное количество энергии.

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