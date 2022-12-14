74% граждан ЕС одобряют поддержку Украины в войне с РФ 2 14.12.2022, 22:54

Опрос.

Результаты нового исследования показали, что 74% граждан Евросоюза одобряют помощь, которую ЕС предоставляет Украине для защиты от агрессии России. Об этом сообщает сайт Европарламента.

Исследования проводились службой Eurobarometer по заказу Европарламента с 12 октября по 7 ноября 2022 года и показали, что практически три четверти граждан ЕС одобряют поддержку, которую Евросоюз оказывает Украине.

В пользу поддержки Украины высказались большинство участников опроса почти во всех государствах-членах ЕС.

Наибольшая поддержка зафиксирована в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%).

Данные Eurobarometer подтверждают, что граждане Евросоюза поддерживают и Украину, и принципы и ценности ЕС.

Среди ответов на вопрос, какие именно ценности Европарламент должен защищать в первую очередь, чаще всего упоминались:

- демократия (36%),

- защита прав человека в Европейском Союзе и во всем мире (29%),

- свобода слова и мысли (28%).

Отмечается, что граждане ЕС хотят, чтобы эти фундаментальные ценности были защищены не только в Евросоюзе, но и везде, и считают, что Украина сражается против России, защищая именно эти ценности.

10 стран, в которых опрос выявил наибольшую поддержку конкретніх мер Евросоюза по помощи Украине:

- Финляндия – 96%

- Швеция – 96%

- Нидерланды – 93%

- Дания – 92%

- Ирландия – 91%

- Португалия – 90%

- Польша – 89%

- Литва – 88%

- Мальта – 84%

- Испания и Люксембург – по 79%

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