74% граждан ЕС одобряют поддержку Украины в войне с РФ

74% граждан ЕС одобряют поддержку Украины в войне с РФ2
- 14.12.2022, 22:54
Опрос.
Результаты нового исследования показали, что 74% граждан Евросоюза одобряют помощь, которую ЕС предоставляет Украине для защиты от агрессии России. Об этом сообщает сайт Европарламента.
Исследования проводились службой Eurobarometer по заказу Европарламента с 12 октября по 7 ноября 2022 года и показали, что практически три четверти граждан ЕС одобряют поддержку, которую Евросоюз оказывает Украине.
В пользу поддержки Украины высказались большинство участников опроса почти во всех государствах-членах ЕС.
Наибольшая поддержка зафиксирована в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%).
Данные Eurobarometer подтверждают, что граждане Евросоюза поддерживают и Украину, и принципы и ценности ЕС.
Среди ответов на вопрос, какие именно ценности Европарламент должен защищать в первую очередь, чаще всего упоминались:
- демократия (36%),
- защита прав человека в Европейском Союзе и во всем мире (29%),
- свобода слова и мысли (28%).
Отмечается, что граждане ЕС хотят, чтобы эти фундаментальные ценности были защищены не только в Евросоюзе, но и везде, и считают, что Украина сражается против России, защищая именно эти ценности.
10 стран, в которых опрос выявил наибольшую поддержку конкретніх мер Евросоюза по помощи Украине:
- Финляндия – 96%
- Швеция – 96%
- Нидерланды – 93%
- Дания – 92%
- Ирландия – 91%
- Португалия – 90%
- Польша – 89%
- Литва – 88%
- Мальта – 84%
- Испания и Люксембург – по 79%