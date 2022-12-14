Стало известно, от чего умер пропагандист Щекин 7 14.12.2022, 23:03

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Николай Щекин

Причину смерти озвучили в эфире БТ.

Завотделом социологии государственного Института социологии НАН Беларуси Николай Щекин умер в 49 лет из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказала в эфире «Беларусь 1» подруга социолога.

До своего юбилея Николай Щекин не дожил всего шесть дней. С социологом простились в Минске 14 декабря. Лукашенко на прощании не присутствовал, но передал венок и свои соболезнования семье через своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт.

— Он ждал свой юбилей первый раз с момента, как ушла его мама. Сильный выдающийся человек, который любил все красивое вокруг. И у него оторвался тромб, — сказала подруга умершего.

Николай Щекин указан на сайте Института социологии НАН Беларуси как «белорусский философ, общественный деятель». Работал завотделом социологии государственного Института социологии НАН Беларуси. Кандидат философских наук, доцент.

Николай Щекин был частым гостем на белорусском государственном телевидении, где выступал в поддержку действующей власти в качестве политического аналитика. Он также был колумнистом в издании «СБ. Беларусь сегодня».

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