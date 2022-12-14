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На Гродненщине установят мобильные пункты обогрева для дальнобойщиков

  • 14.12.2022, 23:14
На Гродненщине установят мобильные пункты обогрева для дальнобойщиков

Там будет организована раздача горячего чая и кофе.

В связи с прогнозируемым понижением температуры в пунктах пропуска на белорусско-польской границе в скором времени появятся мобильные пункты обогрева. Об этом пишет тг-канал Гродненского облисполкома.

«В пограничных пунктах пропуска на границе с ЕС, не имеющих стационарных отапливаемых зданий, планируется развертывание мобильных пунктов обогрева для стоящих в очереди водителей-дальнобойщиков», - говорится в сообщении.

Точное местоположение будет указано дополнительно.

Мобильный пункт обогрева — это отапливаемая тепловой пушкой палатка, воспользоваться услугами которой может любой желающий. Там будет организована раздача горячего чая и кофе.

Напомним, что ситуация с очередями на границе остается напряженной. Водители большегрузов вынуждены неделями стоять на обочинах в несколько рядов.

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