В Белом доме прокомментировали поставки систем Patriot Украине 14.12.2022, 23:17

1,410

Patriot – одна из самых передовых систем противовоздушной обороны.

В Белом доме еще не решили, отправлять ли Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом 14 декабря на брифинге заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщило USA Today.

По информации BBC, президент США Джо Байден, объявит о решении на этой неделе.

По словам неназванных официальных лиц, если поставки будут совершены, то системы будут отправлены в ближайшие дни, а украинских солдат обучат их использованию на базе армии США в Графенвере (Германия), добавил телеканал. Сколько систем может быть отправлено в Украину, неизвестно.

Старший научный сотрудник оборонного аналитического центра Rusi сообщил BBC, что по его мнению, решение США поставить Украине Patriot связано с опасениями Запада, что Иран может передать России баллистические ракеты большей дальности.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, опубликованном 13 декабря в YouTube телеканала, рассказал, что Украина уже длительное время обсуждает с партнерами возможность передачи ей ЗРК Patriot.

«Когда у вас идет война, вам всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас», – отметил Резников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».