США и союзники ищут способ предоставить Украине решающее преимущество над РФ 14.12.2022, 23:22

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«Красных линий» по поставкам вооружения нет.

Западные лидеры и США ищут способ, как предоставить украинскому сопротивлению решающее преимущество в борьбе с Россией.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает издание, США и союзники обсуждают сейчас пути и способы, каким образом можно ускорить и повысить сопротивление Украины перед вторжением России, предоставив ей «решающее преимущество». В США ведутся переговоры о том, какое оборудование и какое оружие может помочь украинским войскам «предупредить» атаки российских войск. При этом официальные лица подчеркнули, отвечая на вопрос о ракетах большой дальности, что не было решения «изменить пакет военной и другой техники, которую мы передаем Украине».

«В Конгрессе и Администрации есть ряд американцев, заинтересованных в том, чтобы взглянуть на траекторию конфликта и определить, что именно нужно Украине, чтобы предоставить ей решающее преимущество, не переходя к наступлению на Россию», - отметил представитель власти.

Он добавил, что нет «красных линий» по поводу того, что можно поставлять в Украину, поскольку российские ракеты бомбят гражданскую инфраструктуру.

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