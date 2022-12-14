Совет Европы принял новый План действий для Украины на рекордную сумму 1 14.12.2022, 23:40

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План рассчитан на три года с рекордным финансированием.

Комитет министров Совета Европы принял план действий для Украины на 2023-2026 годы с рекордной суммой в 50 миллионов евро.

«План действий «Устойчивость, восстановление и реконструкция» (2023-2026 годы) был разработан в тесном сотрудничестве с украинскими властями. Это часть вклада нашей Организации в процесс восстановления страны, столкнувшейся с жестокой агрессией Российской Федерации и огромными разрушениями. Новый План действий направлен на повышение устойчивости государственных учреждений за счет укрепления демократического управления и верховенства закона, а также защиты прав человека», — заявила генсекретарь Мария Пейчинович-Бурич, передает пресс-служба Совета Европы.

Совет Европы будет работать с украинскими властями для удовлетворения их неотложных потребностей и приоритетов, включая поддержку реализации шагов, изложенных в заключении Европейской комиссии по заявке Украины на членство, в частности, в сферах конституционного правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием денег; развитие независимого, эффективного и пользующегося доверием правосудия; продвижение свободы слова и свободы СМИ, усиление защиты прав национальных меньшинств.

План действий будет сопровождаться важными мероприятиями Банка развития Совета Европы. ЧЭБ внесет соответствующий вклад путем частичного финансирования инвестиционных проектов в Украине с высокой социальной добавленной стоимостью, направленных на улучшение условий жизни наиболее уязвимых слоев населения.

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