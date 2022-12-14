В финале ЧМ-2022 Франция сыграет с Аргентиной 14.12.2022, 23:57

В полуфинале французы были сильнее марокканцев - 2:0.

Сборная Франции по футболу в полуфинале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре обыграла команду Марокко со счетом 2:0.

На пятой минуте игры отличился защитник «Милана» Тео Эрнандес. На 79-й минуте забил вышедший на замену форвард немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.

Ранее в финал турнира вышла сборная Аргентины, которая обыграла Хорватию со счетом 3:0.

Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик».

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