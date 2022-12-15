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Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа

  • 15.12.2022, 2:04
Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Соответствующее решение было принято 14 декабря.

Сегодня, 14 декабря, Сенат Чехии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Об этом сообщает Denikn.

«Сенат признает искусственно созданный голод 1932-1933 годов в Украине вопиющим преступлением геноцида против украинского народа и человечества», – говорится в резолюции Верхней палаты парламента Чехии.

Согласно резолюции, Голодомор был искусственно и преднамеренно вызван «чудовищным тоталитарным режимом», чтобы тогдашнее руководство Советского Союза сломило сопротивление украинского народа насильственной коллективизации и растоптало его национальное самосознание.

«Память о преступлениях против человечности в европейской истории должна помочь предотвратить повторение подобных преступлений в будущем», – говорится в резолюции чешских депутатов.

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