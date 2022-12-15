В Ростовской области РФ неизвестные взорвали железнодорожные пути 15.12.2022, 3:17

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По путям шли эшелоны военной техники российских оккупантов.

«Неизвестные партизаны» в Ростовской области взорвали железнодорожные пути, по которым шли эшелоны военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает The Insider.

Как пишет The Insider, о подрыве железной дороги заявили в легионе «Свобода России». В легионе рассказали, что этим участком железной дороги россияне перекидывали военную технику на войну в Украину. Легион не взял на себя ответственность за подрыв, но отметил, что за ним стоят «неизвестные партизаны».

В то же время, по данным The Insider, подобное сообщение о подрыве железной дороги в одном из соседних с Украиной регионе России накануне опубликовал другой Telegram-канал - Боевой организации анархо-коммунистов (БОАК). В каком регионе произошло событие, тогда не уточняли.

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