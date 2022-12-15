Белорусским компаниям отключат американские роутеры из-за санкций 15.12.2022, 4:32

иллюстрационное фото

Роутеры отключат с 21 декабря.

Компания Meraki, принадлежащая американской корпорации Cisco, отключит все свои роутеры и облачные точки доступа в России и Беларуси с 21 декабря в рамках соблюдения санкций. Об этом рассказали клиенты из РФ, получившие соответствующее письмо, передает «Хабр».

Устройства заблокируют по геолокации — они больше не будут получать обновления программного обеспечения. Пользователи не смогут видеть свои роутеры в личном кабинете.

Осенью Meraki отключила российских клиентов от облачных услуг и заблокировала точки доступа. Компания также удалила устройства из учетных записей в своих сервисах и потребовала вернуть оборудование без какой-либо компенсации со стороны производителя.

Маршрутизаторы Meraki продавались в России наравне с такими известными брендами, как TP-Link, Xiaomi или Huawei. Российские пользователи искали способы обойти блокировку и продлить работу роутера, однако им это не удалось. В начале декабря компания временно вернула доступ к устройствам без объяснения причин.

Meraki — один из крупнейших в мире разработчиков облачных и сетевых решений. Ее материнская компания Cisco приостановила продажи и обслуживание оборудования в России еще в марте. А в конце июня решила полностью уйти из страны на фоне продолжающейся войны в Украине. Убытки Cisco от сворачивания бизнеса в РФ и Беларуси составили $200 млн.

При этом в октябре источники «Известий» на рынке связи заявили, что Cisco собирается возобновить поставки в Россию через посредника: дистрибутором может стать партнер корпорации — компания IBS. Однако в последней эту информацию не подтвердили, отметив, что не ведут и не планируют вести переговоры по данному вопросу.

С начала войны свою деятельность в России свернули 83% крупных международных компаний (1000 из 1200), подсчитала Йельская школа менеджмента. Среди крупнейших производителей аппаратного и программного обеспечения о полном уходе из страны объявили IBM, Microsoft, Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Dell.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».