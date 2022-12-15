Путин в бешенстве

Путин в бешенстве2
- 15.12.2022, 8:10
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Запад послал его окружению красноречивый сигнал.
Кремль настолько закрыт сейчас, что о настроениях его обитателей можно судить только по внешним признакам. И все указывает на крайнюю степень раздражения первых лиц режима. Такое мнение высказал известный российский оппозиционер, политэмигрант Леонид Гозман в интервью ресурсу «Можем объяснить».
«Мне кажется, что подавляющая эмоция - не паника, а бешенство, раздражение, потому что у них ничего не получается… Сейчас они ненавидят весь мир. Особенно Владимир Владимирович. Я сужу по тому, что он признал вдруг обстрелы энергосистемы Украины, сказав буквально, как подросток во дворе: «Они первые начали»... Он еще сказал, что «спецоперация» будет длиться долго, то есть он потихоньку признает поражение. Точнее, не поражение, а то, что все идет не так, как он хотел бы», - рассказал Гозман.
Красноречивым сигналом, с его слов, является строительство оборонительных линий на российских территориях, граничащих с Украиной.
В Москве, очевидно, на полном серьезе опасаются вторжения в Россию ВСУ после деоккупации Крыма и Донбасса.
Этого, уверен Гозман, не произойдет. По его мнению, Украине совсем не нужны российские территории, она только хочет вернуть свое.
«Они (власти РФ - ред.) в состоянии крайнего раздражения. Ну и элемент страха и паники, конечно, присутствует. Это видно по тому, что они стали говорить о Гааге. Раньше они над Гаагой только смеялись, а теперь уже не смеются», - рассказал оппозиционер.
Он также высказал мнение, что Запад уже послал окружению Путина сигнал о готовности простить все в обмен на «правильный поступок».