ВСУ провели успешную операцию по разгрому ЧВК «Вагнер» под Бахмутом 15.12.2022, 8:23

2,764

Российские наемники провалили штурм, потеряв убитыми и ранеными почти 90 человек.

Армия страны-агрессора России несет большие потери на войне в Украине. И как в Кремле не стараются это скрыть, тайное все равно становится явью.

На этот раз правда о провале ВС РФ и успешной операции ВСУ вскрылась в некрологе оккупанту из рядов ЧВК «Вагнера». Соответвующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«ЧВК «Дембель» (Вагнер) продолжает уверенно утилизировать российских рецидивистов. Штурм – минус 87 орк*в. Хороший показатель работы наших воинов», – написал «Штирлиц».

Он показал скриншот некролога погибшему в Украине российскому оккупанту Александру Кудряшову. Среди прочего в тексте говорится, что он погиб 2 ноября при попытке освободить Бахмут в Донецкой области.

Более того, в некрологе сказано, что с ним погибли еще 17 российских военных преступников и 70 оккупантов получили ранения. То есть, в целом украинские защитники ударили по 87 захватчикам.

Отметим, Бахмут – самое тяжелое направление на линии фронта. За этот город захватчики и украинские защитники сражаются уже больше пяти месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».