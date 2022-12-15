ВСУ провели успешную операцию по разгрому ЧВК «Вагнер» под Бахмутом
- 15.12.2022, 8:23
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Российские наемники провалили штурм, потеряв убитыми и ранеными почти 90 человек.
Армия страны-агрессора России несет большие потери на войне в Украине. И как в Кремле не стараются это скрыть, тайное все равно становится явью.
На этот раз правда о провале ВС РФ и успешной операции ВСУ вскрылась в некрологе оккупанту из рядов ЧВК «Вагнера». Соответвующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан («Штирлиц»).
«ЧВК «Дембель» (Вагнер) продолжает уверенно утилизировать российских рецидивистов. Штурм – минус 87 орк*в. Хороший показатель работы наших воинов», – написал «Штирлиц».
Он показал скриншот некролога погибшему в Украине российскому оккупанту Александру Кудряшову. Среди прочего в тексте говорится, что он погиб 2 ноября при попытке освободить Бахмут в Донецкой области.
Более того, в некрологе сказано, что с ним погибли еще 17 российских военных преступников и 70 оккупантов получили ранения. То есть, в целом украинские защитники ударили по 87 захватчикам.
Отметим, Бахмут – самое тяжелое направление на линии фронта. За этот город захватчики и украинские защитники сражаются уже больше пяти месяцев.