Польша признала Россию государством-спонсором терроризма 1 15.12.2022, 8:24

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Инициативу поддержало большинство депутатов Сейма.

Сейм Польши принял резолюцию о признании Российской Федерации государством - спонсором терроризма, вместе с предложенной партией PiS поправкой относительно Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает Polskie Radio24.

Инициативу в среду, 14 декабря, поддержало большинство депутатов в польском Сейме, отдав 231 «за».

На предыдущей сессии Сейм должен был проголосовать за резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. В ходе вечерних дебатов представители клубов единогласно высказались в поддержку резолюции, содержание которой было предварительно согласовано. Однако в ходе обсуждения в проект была внесена поправка от PiS, вызвавшая возражения со стороны оппозиции. В итоге оппозиционные депутаты не приняли участия в голосовании, нарушив кворум.

При следующем голосовании Сейм принял резолюцию с поправкой. Он был одобрен 14 декабря 231 голосом из 234 избирателей.

Напомним, в ноябре в Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом.

Добавим, что недавно парламент Чехии признал режим в России террористическим. Ранее Сенат Польши и парламент Эстонии также признали российский режим террористическим.

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