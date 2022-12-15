Украинские бойцы из «Стугны» уничтожили гордость РФ – танк Т-90М «Прорыв» 2 15.12.2022, 8:30

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Удар был нанесен в самой горячей точке фронта – под Бахмутом.

Защитники Украины уничтожили самый защищенный и новейший танк армии страны-агрессора России Т-90М «Прорыв». Уничтожение вражеской техники произошло в самой горячей точке фронта – в районе Бахмута в Донецкой области.

Боевую работу провело одно из подразделений противотанковых ракетных комплексов «Дайвер». Кадры уникального боя опубликовал на своем Youtube-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

Танк оккупантов уничтожили выстрелом ракеты украинского противотанкового комплекса «Стугна-П». Как отметил Бутусов, техника захватчиков стоит $5 млн, а ракета «Стугны» – $25 тыс.

«Впервые на видео уничтожения ПТРК отчетливо виден характерный силуэт «Прорыва». Результативное сражение произошло под Бахмутом», – говорится в сообщении.

Журналист добавил, что действия подразделения «Дайвера» отличаются высоким уровнем разведки и планирования операций, что определяет высокий боевой счет.

Танки Т-90М Прорыв для России являются самыми современными машинами в семействе Т-90. Их считают наиболее приспособленными к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря всеракурсной защите, новой системе автоматического управления огнем и повышенной живучести.

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