Каскадная деоккупация: ВСУ переходят на стандарты НАТО 2 Дмитрий Снегирев, «Главред»

15.12.2022, 8:55

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фото: LIGA.net

Противника заставляют делать очередные «жесты доброй воли».

Освобождение Харьковской и части Херсонской областей свидетельствует о том, что командование ВСУ отказалось от «советской школы» планирования операций и действует по стандартам НАТО.

Пока российская оккупационная армия штурмует населенные пункты на востоке Украины, сравнивая их с землей и забрасывая "пушечным мясом", ВСУ нацеливаются на склады с боеприпасами и логистические цепочки врага. Это позволяет избежать лишних жертв и запустить механизм каскадной деоккупации захваченных противником регионов.

Отмечу, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинская армия существенно переформатировалась.

Улучшилось общее материально-техническое обеспечение наших Вооруженных сил, значительно вырос оборонный бюджет. Заработал социальный лифт. Командиры низового звена, которые непосредственно задействованы в боевых действиях, имеют возможность профессионального роста. Все зависит от личностно-волевых качеств. В этом вся война дает определенные возможности. И, конечно, важнейшим обновлением стало создание бригад территориальной обороны. Это-мощный компонент в моменте противостояния российской агрессии и улучшения общей обороноспособности нашей страны.

Также отмечу качественный рост профессиональной подготовки наших воинов. Ведь ее они проходят не только на территории Украины, но и в странах Европы. Овладевая при этом новейшими средствами военной техники и средствами поражения, которые передаются странами НАТО и другими нашими стратегическими партнерами.

Имеем расширенный характер военно-технической помощи не только в моменте перевооружения ВСУ (военная техника, артиллерия, боеприпасы, средства ПВО, индивидуальной защиты, связи, полевые госпитали, антидронове оборудования, собственно дроны и тому подобное) , но и в ракурсе улучшение профессионализма наших воинов. То есть происходит качественное перевооружение ВСУ, включая сухопутные войска, причем не только образцами западной техники, но и отечественной.

Плюс значительно улучшена координация между Украиной и партнерами, а также внутри наших Вооруженных сил.

Происходит мощный переход украинской армии в моменте планирования операций (даже на тактическом уровне, не говоря уже об оперативном и стратегическом) к стандартам НАТО. Отказ от советской школы, которая явно проигрывает западной. Что ярко было продемонстрировано во время деоккупации Харьковской и Херсонской областей.

Речь идет о каскадном характере наступательных действий, когда сперва уничтожаются склады, штабы, логистические цепочки противника, а затем идет наступление. Это снижает количество жертв в рядах наступающей стороны, а также среди гражданского населения.

Мы не сносим обстрелами города вместе с людьми, как делают русские, а заставляем противника делать очередные «жесты доброй воли», как русские называют свое отступление. Сейчас алгоритм работы командиров и штабов СВ ВС Украины, а также командиров и штабов в подразделениях стран-членов НАТО, является одинаковым и значительно отличается от того алгоритма, который существовал в советской системе управления и, до недавнего времени, в украинской армии.

Сейчас алгоритм работы командиров и штабов СВ ВС Украины, а также командиров и штабов в подразделениях стран-членов НАТО, является одинаковым и значительно отличается от того алгоритма, который существовал в советской системе управления и, до недавнего времени, в украинской армии.

Напомню, американский генерал Ходжес заявил, что зима – на стороне ВСУ, а потому Украина должна получить достаточную поддержку, чтобы зимой начать освобождение Крыма. По его словам, украинская армия будет бить по российским штабам на временно оккупированных территориях до февраля, после эти места станут плацдармом для освобождения Крыма от российских захватчиков.

Дмитрий Снегирев, «Главред»

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