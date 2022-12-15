«Люди были в Чечне, но не знают, как отсюда сбежать» 3 15.12.2022, 8:57

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Русский оккупант рассказал другу о войне в Украине.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора российского оккупанта с товарищем. Он рассказал о реальной ситуации на фронте. Видео опубликовано на официальном канале украинской разведки в Telegram.

Военный пожаловался на плохое снабжение российской армии. Он сообщил, в частности, что российские бронежилеты не защищают от обстрелов со стороны ВСУ, а также просил товарища поспособствовать в поставках им тепловизоров.

«Здесь броник не нужен. Потому что он бесполезный! Просто бесполезный! Бронебойка его шьет, как не**й делать! (...) БР-4, 5… со 100 метров насквозь. А у них бронебойки… Но вот тепловизор - это пи**ец как… Дадут - пацаны будут просто в восторге… Не для пацанов, а для своей жизни. Я бы с ним не расставался, я бы с*ать с ним ходил бы… Зимней обуви не предвидится че-то. Мы тут ее, наверное, не дождемся», - рассказал военный РФ.

Он признался, что в случае отпуска назад на фронт не вернется, так как там «жестяк».

«Обратно (ехать на передовую - ред.) ни у кого желания нет. Каждый будет искать болячку, чтобы не вернуться. Я даже скрывать не буду, что я, наверное, в том числе… Ты уже бывал в таких местах, но поверь… Кто был в Чечне, кричат: Не знаю, как отсюда сбежать. Потому что тут жесткий замес… Вообще просто жестяк. Мы тут Богом забытые», - жаловался оккупант.

Он также весьма гневно отозвался о москвичах, которых, с его слов, на фронт не отправляют.

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