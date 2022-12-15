На нефтеперерабатывающем заводе РФ в Сибири произошел мощный взрыв 5 15.12.2022, 9:12

5,266

Местные жители подумали, что случилось землетрясение.

В России в Ангарском городском округе Приангарья в Восточной Сибири рано утром 15 декабря на нефтекомбинате прогремел взрыв, после чего вспыхнул большой пожар. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар произошел на установке Г-64 на территории нефтеперерабатывающего завода АНХК. К тушению пожара были привлечены более 100 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Открытое горение, как заявляют МЧСники, уже ликвидировано.

Власти Иркутской области сообщают о двух погибших и двух пострадавших рабочих комбината. При этом росСМИ пишут, что число пострадавших выросло до пяти.

Площадь пожара на НПЗ составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Городские камеры наблюдения зафиксировали яркую вспышку, как при взрыве, после которой начался пожар.

Многие местные жители подумали, что случилось землетрясение. Взрывная волна дошла до Иркутска и его окрестностей.

По предварительно информации, причиной взрыва на НПЗ стала загазованность систем технологической установки. В настоящее время прокуратура, Следком и спецкомиссия разбираются в ЧП.

По словам рабочих ТЭЦ-9, они чувствовали взрывную волну, в здании возле горящей нефтеустановки отлетели потолки, выбило окна, передает Telegram-канал Mash.

Телеграм-канал «Хартия 97%» опубликовали видео момента взрыва на Ангарском нефтекомбинате.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».