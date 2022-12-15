Телеграм-каналы: Совбез РФ приказал Лукашенко начать «операцию» на украинской границе

Телеграм-каналы: Совбез РФ приказал Лукашенко начать «операцию» на украинской границе11
- 15.12.2022, 9:22
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Ситуация может неожиданно измениться.
Телеграм-канал «Белорусская разведка» сообщил, что по информации его источников по линии МО и Совбеза подтвердили, что внезапная проверка войск была организована по настоятельной просьбе российского Совбеза. Москва в полном смысле попросила «пошуметь» на украинской границе.
«Мы будем информировать в случае изменения ситуации», — пишет телеграм-канал.