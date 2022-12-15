Путин оказался перед трудным выбором 15.12.2022, 9:40

1,620

фото: getty images

Глава Кремля опасается быть свергнутым.

Последние соцопросы, проведенные в России, указывают на важную тенденцию. Несмотря на то, что при авторитарном режиме соцопросы не вызывают большого доверия, все же по ним можно судить о кардинальной смене настроений граждан страны-агрессора. Сегодня только четверть из них хочет продолжения войны против Украины, при этом большая часть – за мирные переговоры с Киевом.

Власть в Кремле также оглядывается на замеры общественного мнения и делает выводы. Сегодня очевидно, что агрессивная политика главы РФ Владимира Путина больше не популярна в обществе, а значит, не популярен и он сам. В этой ситуации у Путина есть выбор: то ли самому инициировать реальные мирные переговоры с Украиной, то ли быть свергнутым, и тогда такие переговоры начнет новая власть РФ. Такое мнение в интервью obozrevatel.com высказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов.

– Последний соцопрос российского «Левада-центра» показал, что 42% россиян «решительно поддерживают» войну Путина против Украины, а 32% поддерживают в целом. При этом только 41% выступил за продолжение военных действий, 53% выступили за мирные переговоры. Оглядывается ли власть в России на мнение людей? Если да, к каким действиям ее могут подталкивать такие результаты соцопроса?

– Конечно, власть оглядывается на мнение людей. А диктаторская власть – тем более. Она оглядывается не на власть парламента, которого в России практически нет, а на то, поддерживает ли ее действия народ. Если народ не будет поддерживать власть, то власть не сможет управлять страной. Поэтому в любом авторитарном режиме очень активно работает пропаганда. Это первое.

Второе – это сам социологический опрос. Дело в том, что при авторитарной системе, особенно жесткой, в которую постепенно превратилась российская система, ценность соцопросов невелика. «Левада-центр» - очень честный социологический центр, но люди просто боятся говорить правду.

Представьте себе на минутку, что в 1943 году в нацистской Германии какой-нибудь нейтральный немецкий социолог на улице в Берлине задавал бы людям вопрос: поддерживаете ли вы политику Гитлера. Зная, что, если скажут «не поддерживаем», их отправят на гильотину, люди, конечно, промолчат, уклонятся от ответа или скажут «да, поддерживаем», чтобы от них отстали. То же самое и в России. Так что доверять этим опросам в целом не следует.

Но процент людей, который выступают против политики власти – это тот минимум, который всегда надо учитывать. Это настоящие противники режима. На самом деле их, конечно, намного больше, но этот минимум, безусловно, для нас значим.

Если столько людей в России уже хотят переговоров с Украиной, это говорит о том, что на самом деле переговоров желают намного больше. И действительно, недавно «Медуза» опубликовала данные секретного опроса, который проводила Федеральная служба охраны, ФСО, уже после левадовского опроса. Он показал, что более половины опрошенных за переговоры с Украиной и лишь 25% за продолжение войны.

Это говорит о том, что общественное мнение в России, безусловно, меняется. Оно сдвигается от поддержки войны к осознанию того, что война бесперспективна и крайне тяжела для самой России.

Думаю, большинство этих людей не отягощают себя моральными категориями – что это нехорошо, что война в принципе – это преступление. Такие люди есть, но их меньшинство. Но людям теперь просто стало тяжело жить.

Так что агрессивная политика Путина быстро теряет популярность в российском обществе. Это констатация факта.

– Тем не менее, мне трудно представить, и вам, наверное, тоже, что Путин, глядя на эти соцопросы, начнет организовывать мирные переговоры с Киевом.

– Нет, мне не трудно это представить. И даже если этого не станет делать Путин, то это станут делать люди после Путина. Потому что Путин, безусловно, полностью связал себя с войной. Война непопулярна, а, следовательно, не популярен и Путин.

А если Путин непопулярен, то он просто так или иначе будет отстранен от власти, потому что власть хочется получить многим. И те, кто ее получит, поймут, что они будут популярны, если начнут переговоры с Украиной.

Следовательно, или сам Путин как опытный политик их опередит и сам начнет заниматься переговорами, чтобы сохранить популярность, или его отстранят и другие начнут. Но в любом случае к этому все движется.

Однако я хочу подчеркнуть, что это происходит не из-за доброжелательности или изменений к лучшему русской элиты. Это происходит исключительно из-за того, что украинская армия и украинское государство мужественно сопротивляется агрессии уже десятый месяц. И именно это привело к изменению общественного сознания в России.

– Вы знаете, что в принципе о мирных переговорах говорят давно, но Кремль подразумевает под ними свои ультиматумы. В то же время украинская сторона давно озвучила главное условие переговоров: они возможны только тогда, когда последний российский солдат покинет территорию Украины. Может ли это произойти?

– Я думаю, да. Наверное, переговоры начнутся немножко раньше, потому что надо еще обсуждать, как они покинут территорию Украины. Скажем, необходимо обсудить, как будет происходить эвакуация армии и чего-то еще. Это особые переговоры, они необходимы, конечно, до полного ухода.

Но безусловно, главная задача – это полный уход России с территории Украины в ее международно признанных границах. Я думаю, так или иначе именно на это пойдет новое руководство России. Другое дело, что, если само руководство Украины будет смягчать свою позицию, тогда, понятно, будут какие-то другие компромиссы, другие условия.

Но если позицию Украины не будут смягчать, если она останется такой же жесткой, как сейчас, я уверен, что Украина добьется успеха. Конечно, к сожалению, многими жертвами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».