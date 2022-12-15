На улицах Минска — 10-балльные пробки 4 15.12.2022, 9:46

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фото: auto.onliner

Скорость движения автомобилей снизилась до 40 км/ч.

Сегодня с утра в Минске из-за снега и скользких дорог наблюдаются 10-балльные пробки.

Ситуацию со скользкой и заснеженной проезжей частью усложняют аварии.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», утром в столице случилось около 20 ДТП.

Такого не было давно. Движение даже на магистралях и транспортных кольцах заметно замедлилось.

Из-за состояния проезжей части водители посчитали оптимальной скоростью не более 30—40 км/ч.

Также из-за сложных погодных условий возможны отклонения от расписания движения пассажирского транспорта.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в районах: Ленина-Независимости, Тимирязева-Машерова, Гурского-Дзержинского, на втором кольце около Минск-Мира, пл. Ванеева, Пушкина-Ольшевского. Медленное движение на МКАД у пересечений с Логойским трактом, пр. Победителей и ул. Тимирязева, у ул. Притыцкого (внутреннее кольцо), с пр. Дзержинского, с Игуменским трактом, Партизанским проспектом, у полигона Липки (внешняя сторона).

Зарегистрирован не один десяток аварий. В Минской ГАИ предупредили, что на большей части страны будет идти снег, местами метель, на дорогах снежная каша, переметы, гололедица. А также напомнили о запрете опережать снегоуборочную технику.

По состоянию на 9:30 оценка заторов в Минске опустилась до отметки в 9 баллов.

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