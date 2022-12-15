ВСУ полностью ликвидировали штурмовую группу оккупантов вблизи Бахмута
- 15.12.2022, 9:55
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Итоги боя показали на видео.
Бахмутское направления уже который месяц остается самым напряженным участком на фронте. В последние недели россияне там еще сильнее активизировались, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Серьезных успехов не имеют.
Вечером 14 декабря в Сеть попало видео последствий одного из боев на данном участке, снятое украинскими военными, сообщает Цензор.НЕТ.
Бойцы ВСУ сняли на видео тела ликвидированных российских оккупантов после боя в лесу под Бахмутом.
Их досматривают бойцы ВСУ, ища документы. Судя по кадрам, российская штурмовая группа уничтожена в полном составе.