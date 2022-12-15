«Экономлю 140 рублей каждый месяц, потому что знаю законодательство» 17 15.12.2022, 10:00

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фото: depositphotos

Белорусы поделились «маленькими хитростями» по сбережению денег.

Сайт Onlíner опубликовал самые необычные советы белорусов по экономии денег.

Как за год получить более 600 рублей практически из ничего

Читатель Игорь написал, что его способ откладывания денег самый простой из тех, что ему попадались. Суть вот в чем: каждый день в течение года (как раз можете начать 1 января) нужно класть в копилку определенную сумму.

«В первый день кладем в копилку 1 копейку, в каждый следующий — на 1 копейку больше. А 31 декабря копилка пополняется 3 рублями 65 копейками, за год всего будет без малого 668 рублей. Лично у меня не хватает терпения тщательно отсчитывать или искать монетки для размена, например, когда нужно класть 1 рубль 74 копейки. Поэтому обычно кладу в копилку с округлением в большую сторону.

Этот способ можно изменить: например, каждый день класть не +1 копейку, а +2 или +5 и так далее, тогда сумма на финише будет намного интереснее. При использовании доллара вместо рубля, чтобы накопить таким способом, в итоге можно подумать и про поездку на море».

Экономлю 140 рублей каждый месяц, потому что знаю законодательство

«Если хорошо знать наше законодательство, то можно найти немало вариантов получения налоговых вычетов, — пишет Артем. — Первый раз я столкнулся с получением вычетов, когда поступил на платное в вуз: родителям возвращались налоговые вычеты из стоимости обучения. И так за 5 лет обучения, которые обошлись примерно в $5000 в эквиваленте, родители благодаря этому лайфхаку сэкономили примерно 13% от общей суммы, то есть примерно $650».

Теперь у Артема своя семья, вместе с супругой взяли кредит на квартиру: «Мы получаем налоговые вычеты по кредиту на квартиру — у нас есть право на них, потому что мы состояли на учете в улучшении жилищных условий, у нас соблюдается условие, что это наш первый брак.

Сейчас мы платим по кредиту примерно 1100 рублей в месяц, из этой суммы ежемесячно через вычеты нам возвращается 140 рублей».

В редакции Onlíner напомнили, что налоговые вычеты при покупке жилья вы должны запрашивать сами. Если вы этого не сделали, то вам их не дадут.

В следующем году в семье Артема ожидается очередное пополнение, которое сделает их многодетной семьей. Артем знает, что по закону это позволит получить субсидию на улучшение жилищных условий по указу для многодетных. Еще есть вариант получить бесплатный участок для строительства дома по указу №667, что также позволит прилично сэкономить.

Положил зарплату на банковский вклад, а сам жил за счет кредитки

А это лайфхак от Никиты: «Я использую кредитную карту с грейс-периодом и кешбэком и живу за эти деньги, а зарплату кладу на обычный безотзывный депозит в белорусских рублях».

Парень взял кредитную карту с грейс-обслуживанием в 30 дней (если купить что-то по карте сегодня и вернуть эту сумму на счет в течение 30 дней, то платить проценты не нужно) и кешбэком в 1—3% (размер кешбэка зависит от категории товара), обслуживание карты бесплатное. Чуть ранее Никита получил зарплату и положил ее на 30 дней на безотзывный депозит.

«В итоге я пользуюсь кредиткой, оплачиваю ею все, что только возможно: делаю покупки в магазине, оплачиваю поездки на такси. Потом снимаю со вклада свою зарплату и закрываю кредит в ноль. Тем самым не плачу по кредиту ничего и повторяю все по кругу: делаю покупку, а через 29 дней возвращаю ее стоимость на кредитку и тогда проценты не плачу, зато имею кешбэк».

Вот пример: кешбэк по кредитной карте за месяц составил 27,3 рубля. Добавьте сюда еще 13 рублей, заработанных на депозите. Итого — более 40 рублей в месяц на пустом месте

Никита подробнее написал и про вклад на примере одного месяца. Зарплата парня — 1000 рублей. Депозит, открытый на 30 дней в белорусских рублях, давал 1,3% прибыли в месяц, это 13 рублей в месяц. Еще 20 рублей составил кешбэк за использование кредитки.

«Я этим лайфхаком пользовался минимум год, если за месяц получаем выгоду в 33 рубля, то за год всего выходит 396 рублей, довольно приятная сумма, которая набирается только оттого, что ты берешь кредитку. А если зарплата 2000 рублей, то в год вышло бы вообще 792 рубля».

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