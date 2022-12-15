Лукашисты задержали социал-демократа из Дубровно Николая Кулешова 15.12.2022, 10:17

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Фото: dubrovno.by

Об этом стало известно из сюжета на БТ.

В Дубровно (Оршанский район) задержали активиста Белорусской социал-демократической грамады Николая Кулешова.

О задержании однопартийца сообщили в телеграм-канале Белорусской социал-демократической грамады. Это стало известно из фильма «Бегущие по лезвию», показанного по государственному телевидению.

Николая Кулешова, как следует, обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: 371 ч. 3 «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь, совершенное организованной группой» и 361 ч. 1 «Создание экстремистского формирования либо участие в нем».

По этим статьям грозит до 7 лет заключения.

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