Лукашисты задержали социал-демократа из Дубровно Николая Кулешова
- 15.12.2022, 10:17
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Об этом стало известно из сюжета на БТ.
В Дубровно (Оршанский район) задержали активиста Белорусской социал-демократической грамады Николая Кулешова.
О задержании однопартийца сообщили в телеграм-канале Белорусской социал-демократической грамады. Это стало известно из фильма «Бегущие по лезвию», показанного по государственному телевидению.
Николая Кулешова, как следует, обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: 371 ч. 3 «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь, совершенное организованной группой» и 361 ч. 1 «Создание экстремистского формирования либо участие в нем».
По этим статьям грозит до 7 лет заключения.