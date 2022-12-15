Исход предрешен Телеграм-канал CYNIC

15.12.2022, 10:21

5,598

Путин от страха забился в бункер.

Новость о том, что Вашингтон готов начать подготавливать Украину к поставкам Patriot, достаточно знаковая.

Patriot - это «технология прикрытия НАТО», соответственно поставка является продолжением интеграции Украины в единую сеть безопасности евроатлантики.

Более того, обучение военных для Patriot - это процесс, который занимает несколько месяцев в лучшем случае. Это, в свою очередь, означает, что США, несмотря на крики некоторых провокаторов о лоббировании переговоров, готовы к «долгой войне» с постепенным повышением потенциала Украины по ударам вглубь российской территории при «закрытом тыле».

Фактически, Штаты занимаются технологией «вампирской войны», когда военная энергия «высасывается» постепенно, что обеспечивает глубинный провал для РФ без возможности «удара с разворота». Медленная тактика ведения войны характеризуется полным истощением ресурсов, что, в свою очередь, минимизирует как краткосрочные, так и долгосрочные военные и поствоенные риски.

Все страны Европы (за исключением Венгрии, которой каждый раз приходится «доходчиво намекать на пальцах») вышли из переговорной стези, и перешли на военный язык, осознавая, что конец войны будет положен на поле боя.

Более того, представители стран Западной Европы «дерутся» за место в кресле «судьи» нового военного трибунала. Фактически тот, кто будет контролировать перераспределение ресурсов, будет руководить колоссальными финансовыми операциями по «выкачиванию российских денег» из всех возможных источников, включая «африканское золото».

То есть итог войны предрешен и расписан. Третьи стороны уже делят чемоданы и договариваются о своей роли в послевоенную эру, и поэтому, чтобы не нарушать эти планы, они будут предоставлять необходимое Украине оружие в необходимый в их понимании срок.

Поставка Patriot после курса тренировок - это «символизм» в чистой мере: эта система - символ силы и успеха американской армии и американского военно-промышленного комплекса.

А Путин от страха забился в бункер, отменил все публичные встречи, начал проверки систем ПВО, расформировал все «круглые столы» и «предновогодние совещания»... Вовочка намочил памперсы, когда узнал, что хваленая эшелонированная система российского ПВО «в случае чего» ни от чего не защитит вообще.

Телеграм-канал CYNIC

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».